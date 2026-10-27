Starlink для України можуть знову обмежити після виборів у США

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Попри відновлення роботи Starlink в Україні, ризик нових обмежень супутникового зв’язку зберігається. Напередодні виборів до Конгресу США загострюється протистояння навколо Ілона Маска, бізнес якого залежить від державних контрактів США.

Американський політичний оглядач Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу пояснив, чому становище Ілона Маска може змінитися після голосування 3 листопада. Він також припустив, що стабільність супутникового зв’язку для українських військових знову може опинитися під загрозою.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно відповів Ілону Маску, який звинувачував Україну в корупції та ставив під сумнів використання американських коштів. Польський дипломат нагадав, що європейські країни оплачують послуги супутникового зв’язку, які використовує Україна, а не отримують їх безкоштовно.

Рашкін підтримав таку реакцію Варшави. Він вважає, що європейським союзникам потрібно відкрито висловлювати незгоду з рішеннями американського керівництва, адже мовчання може лише заохочувати Дональда Трампа до подальшого тиску.

«Польщі потрібно робити заяви, показувати, що вона незадоволена тим, що відбувається. Інакше Трамп вважає, що тебе, мабуть, усе влаштовує. Тобто ти слабкий, мовчиш, не виступаєш. А потрібно виступати», — пояснив Рашкін.

Ситуація для самого Маска теж ускладнюється. За оцінкою оглядача, мільярдер зараз залежить від американського президента значно більше, ніж Трамп від нього, попри величезний політичний вплив власника SpaceX.

Рашкін пов’язує цю залежність не лише з фінансовими інтересами компаній Маска, а й із його участю в американській політиці. Мільярдер вклав сотні мільйонів доларів у підтримку виборчих кампаній, тоді як його бізнес продовжує отримувати значні державні замовлення.

«У хлопчика хороші контракти з державою. Але контракти можна забрати, і хлопчик Ілон Маск повинен це розуміти. Тому він і вклав понад 400 мільйонів доларів у ці вибори», — зазначив американський оглядач.

За припущенням Рашкіна, підтримка Трампа для Маска стала способом захистити свої довгострокові бізнесові інтереси. Однак така стратегія може не спрацювати, якщо політичні позиції американського президента після виборів послабляться.

Проти впливу Маска вже формується коаліція представників обох американських партій. Республіканці та демократи, як пояснив оглядач, можуть використовувати законодавчі повноваження для перевірки діяльності його компаній, державних контрактів та можливих конфліктів інтересів.

Попри відновлення супутникового зв’язку, Рашкін не вважає проблему остаточно вирішеною. Найближчим випробуванням стануть вибори до Конгресу США, після яких політичні обставини можуть змінитися.

Оглядач припускає, що нинішнє відновлення роботи системи не гарантує її стабільності надалі. Він запропонував оцінювати ситуацію вже наступного дня після голосування, коли стане зрозуміліше, як розвиватимуться відносини між Трампом, Маском та американськими законодавцями.

«Starlink відновився, але до виборів залишилося зовсім небагато. Тому подивимося, чи буде Starlink 4 листопада. Це перше», — зауважив Рашкін.

Проблема виходить далеко за межі останнього конфлікту. Україна та її партнери значною мірою залежать від технологій SpaceX, а створення повноцінної альтернативи потребує значних ресурсів і часу.

Навіть компанії, які намагаються конкурувати з Маском у супутниковій галузі, користуються ракетами SpaceX для запуску власних апаратів. На думку Рашкіна, така ситуація стала наслідком багаторічного недостатнього розвитку незалежних технологічних можливостей.

Європейські партнери вже обговорюють створення власних систем супутникового зв’язку, зокрема для потреб України. Канада також планує розвивати відповідні проєкти, однак їхня реалізація не може негайно усунути нинішню залежність.

«Канада зараз щось збирається робити. Вони профінансували, але почнуть щось робити лише ближче до кінця року. А ми говоримо про 3 листопада. Це якраз показує, що у Путіна є вікно можливостей, яке поступово звужується», — пояснив американський оглядач.

Рашкін вважає, що Кремль може намагатися використати період політичної невизначеності у США, поки альтернативні технології супутникового зв’язку залишаються недоступними в необхідному масштабі.

Європейські держави вже розглядають можливості забезпечити Україну незалежним супутниковим зв’язком. Проте до появи таких систем українська оборона й надалі залежатиме від роботи наявної інфраструктури, а її стабільність залишатиметься важливим питанням після американських виборів.

Джерело: 24 Канал

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