Стівен Кінг згадав про прибульців на тлі авіаційного колапсу в США

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Американський письменник відреагував на масштабний збій в авіасполученні США жартівливою версією про прибуття інопланетян. На його думку, влада приховує появу прибульців, щоб не спричинити всесвітню паніку.

«Інопланетяни приземлилися. Це справжня причина зупинки польотів. Вони не хочуть викликати всесвітню паніку. Вони сліпі, але мають надзвичайно гострий слух», – написав Кінг 13 листопада. Останню фразу письменник сформулював у значно грубішій формі.

У США пояснили причину масштабного збою в управлінні повітряним рухом.

Збої в авіасполученні зі США вплинули на роботу аеропортів Європи та Азії.

Канада запропонувала США допомогу через зупинку рейсів.

Загалом США скасували понад 3700 рейсів після збою авіасистеми.

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