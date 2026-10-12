Страйк у Бельгії порушив роботу транспорту та служб — Anadolu Agency

У Бельгії в понеділок, 12 жовтня, загальнонаціональний страйк працівників, пов’язаних із профспілкою ACOD, порушив роботу громадського транспорту, освітніх закладів, поштових і комунальних служб. Акцію організували на тлі заперечень проти урядової політики, бюджетних пропозицій та запланованих скорочень видатків, що стосуються працівників державного сектору.

Обмеження на залізниці та міському транспорті

За даними Anadolu Agency, Національна залізнична компанія Бельгії SNCB повідомила, що за альтернативним розкладом курсували сім із десяти поїздів Intercity. Водночас на маршрути вийшла лише половина місцевих поїздів, а більшість додаткових рейсів у години пік скасували.

У Фландрії перевізник De Lijn заявив, що близько 40% автобусів і трамваїв не працювали. Загалом у регіоні виконувалися приблизно 61% рейсів. У Валлонії оператор TEC попередив про перебої на всій своїй мережі, а брюссельський перевізник STIB не виключив перерв у русі транспорту.

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Школи, мовники та комунальні служби

Страйк також міг позначитися на роботі шкіл, передусім закладів фламандської освітньої мережі GO!, оскільки профспілка ACOD Education подала попередження про страйк. Значних перебоїв зазнали суспільні мовники VRT і RTBF.

Поштовий оператор Bpost очікував порушень у доставці, подібних до тих, що сталися під час страйку попередньої п’ятниці. У кількох муніципалітетах, зокрема в Брюссельському столичному регіоні, можливі перебої зі збиранням побутових відходів. Служба Brussels-Cleanliness попередила, що для відновлення звичного графіка вивезення сміття може знадобитися кілька днів.

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