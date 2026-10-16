Страховики Франції оцінили заявлені збитки у 563 млн євро — Interia

Французька федерація страхових компаній France Assureurs оцінила сумарну вартість заявлених збитків від літніх лісових пожеж у Франції у 563 млн євро. Після пожеж подали близько 22,5 тисячі заяв на відшкодування, повідомляє Interia.

Виплати за заявами

Очільниця France Assureurs Флоранс Люстман заявила, що страхові компанії прагнули здійснювати виплати постраждалим якомога швидше. За даними федерації, вже визнано 56% заяв, що стосуються знищення або пошкодження будинків.

За 71% заяв виплати вже здійснили — частково або повністю. У випадках, коли збитки житлу перевищували 150 тисяч євро, виплати провели у 93% випадків.

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Спека та посуха

За наведеними у матеріалі даними, літо 2026 року у Франції стало найспекотнішим із 1900 року. Середня температура становила 24 градуси Цельсія, а кількість спекотних днів сягнула 53 проти 33 у 2022 році. Червень і липень були найтеплішими за всю історію спостережень у країні, а серпень — другим найтеплішим після серпня 2003 року.

Упродовж літа опадів випало в середньому на 40% менше, ніж зазвичай у цей період. Через спеку та рідкісні дощі країна пережила посуху, а суха лісова підстилка сприяла поширенню вогню. За оцінками, пожежі знищили майже 100 тисяч гектарів лісу — найбільшу площу від початку супутникових вимірювань, які ведуться 20 років. Найбільше постраждали південні департаменти Жиронда та Ланди.

Для порівняння, після лісових пожеж 2022 року у Франції подали близько 2 тисяч заяв на компенсацію загальною вартістю 80 млн євро.

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