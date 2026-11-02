Стратегія AfD зміщує акцент із виходу з ЄС на його реформування — TimesLIVE

У новій стратегії німецька партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) зміщує акцент із виходу країни з Європейського Союзу та єврозони на реформування об’єднання зсередини. Про це повідомляє TimesLIVE.

Партію заснували у 2013 році на тлі невдоволення програмами допомоги державам єврозони з високим боргом. Спершу AfD виступала проти спільної валюти, а згодом поширила критику на ЄС. Найбільшу підтримку вона здобула завдяки жорсткій позиції щодо імміграції. Опоненти та німецька внутрішня розвідка заявляють, що окремі підходи партії небезпечно наближаються до ідей переваги одних груп над іншими та ксенофобії; AfD відкидає звинувачення в екстремізмі.

Стратегія реформування ЄС

Минулого місяця співголова AfD Аліс Вайдель презентувала в Європейському парламенті у Страсбурзі стратегію «Новий курс для Європи». Її представили разом із союзниками з групи «Європа суверенних націй». Документ зміщує увагу від виходу з єврозони та ЄС до перегляду договорів для створення менш тісного союзу.

Серед пропозицій — механізм відмови держав від окремих спільних політик, зокрема у сферах оборонних витрат та імміграції, а також суворіше дотримання бюджетних правил. Стратегія залишає можливість збереження євро. Якщо спроби реформувати ЄС не дадуть результату, питання про майбутній європейський курс Німеччини пропонують винести на референдум.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперечки всередині партії

Питання про відмову від євро залишається для AfD суперечливим. Очільник молодіжного крила партії Generation Deutschland Жан-Паскаль Гом вважає, що жорстка антиевропейська позиція може ускладнити майбутню співпрацю з консервативним Християнсько-демократичним союзом канцлера Фрідріха Мерца, який наразі відкидає союз із AfD.

Гом також намагався провести на партійному з’їзді в серпні резолюцію про прихильність молодіжного крила до європейської ідеї, але її відкликали через недостатню підтримку. За його словами, питання євро виявилося більш суперечливим усередині партії, ніж очікували ініціатори.

Після історичної перемоги на регіональних виборах у Саксонії-Ангальт у вересні AfD, яку матеріал називає найпопулярнішою партією у загальнонаціональних опитуваннях, видається ближчою до входження до федерального уряду до кінця десятиліття.

Читай нас у