Стрибунка Гальєго загинула у катастрофі поїздів в Іспанії — The Independent

Іспанська стрибунка в довжину Юлієта Гальєго загинула внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів у провінції Толедо в Іспанії. Аварія сталася в середу, жертвами стали щонайменше 69 людей, ще понад 100 осіб дістали травми, повідомляє The Independent.

Співчуття федерації

Королівська іспанська федерація легкої атлетики в четвер повідомила про смерть 24-річної спортсменки та висловила співчуття її рідним, друзям і партнерам по клубу AD Sprint. Гальєго представляла мадридський клуб AD Sprint і регулярно виступала на клубних чемпіонатах Іспанії.

Особистий рекорд спортсменки у стрибках у довжину становив 5,90 метра. Вона встановила його в Антекері у 2023 році. Президент федерації Рауль Чападо заявив газеті ABC, що спортивна спільнота оплакує Гальєго.

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Обставини аварії

На двох поїздах, які зіткнулися невдовзі після 9:00, перебували загалом 544 людини. Кілька вагонів зійшли з рейок на ділянці між містами Мора та Оргас поблизу Толедо. На кадрах регіонального телеканалу Кастилія-Ла-Манча видно вагон, що залишився на підвищеній ділянці колії, а також уламки металу й панелей на схилі під полотном.

За даними іспанських медіа, серед пасажирів одного з поїздів була колишня міністерка зайнятості та соціального забезпечення Фатіма Баньєс, яка входила до складу уряду у 2011–2018 роках. Джерела, близькі до неї, повідомили виданню Democrata, що вона також загинула, однак у матеріалі це наведено як інформацію від цих джерел. Пошуки тих, хто вижив, у пошкоджених вагонах тривали. Це друга смертельна аварія менш ніж за рік на залізничній лінії, що сполучає Мадрид із південною Андалусією.

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