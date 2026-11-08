Стрілянина в центрі Кракова: нападник і двоє поранених поліцейських перенесли операції

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Чоловік, який відкрив вогонь по перехожих у центрі Кракова, переніс кілька хірургічних втручань. Наразі він перебуває у стабільному, але вкрай критичному стані. Двоє правоохоронців, поранених під час затримання нападника, також перенесли операції, їхній стан стабілізувався. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав поліцейських героями.

Інформацію про стан учасників перестрілки після опівночі 8 листопада оприлюднив речник Малопольського воєводського управління.

За його словами, затриманому стрільцю провели кілька операцій. Попри стабілізацію життєвих показників, його стан залишається вкрай критичним. Чоловік перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Двоє поліцейських, які дістали вогнепальні поранення під час затримання нападника, також перенесли хірургічні втручання. За останньою інформацією, стан обох правоохоронців стабільний.

Раніше повідомлялося, що один із поліцейських отримав три вогнепальні поранення, а його стан оцінювали як дуже тяжкий. Другий правоохоронець також дістав вогнепальне поранення.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив імена двох правоохоронців, які вступили в перестрілку з нападником. Це старші постерункові Якуб Кулік та Артур Моранський.

Глава польського уряду назвав їх справжніми героями. За його словами, поліцейські, ризикуючи власним життям, імовірно, врятували багатьох людей.

«Вони, ймовірно, врятували багато людських життів, не зважаючи на ризик втратити власні», – написав Туск у соціальних мережах.

Також прем’єр побажав пораненим правоохоронцям якнайшвидшого одужання.

Після поранення Якуба Куліка його побратими з добровільної пожежної охорони звернулися до громадян із проханням здати кров. За інформацією Radio Bielsko, поліцейський раніше служив у 18-му десантно-штурмовому батальйоні в Бельсько-Бялій, а згодом перейшов на службу до поліції.

Для Куліка окремо оголосили потребу в донорській крові групи AB Rh+.

Про це повідомляє Reuters та польські медіа.

Напад стався 7 листопада близько 15:00 на Головній ринковій площі Кракова. Чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля, відкрив вогонь по випадкових перехожих. Після цього він продовжив рух містом, а правоохоронці розпочали переслідування.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив, що поліцейські відкрили вогонь у відповідь приблизно через три хвилини після першого повідомлення про стрілянину. Під час перестрілки нападника поранили та затримали, після чого доправили до лікарні.

За офіційними даними, внаслідок нападу загинули шестеро людей – четверо жінок і двоє чоловіків. Ще 15 осіб дістали поранення. Серед загиблих був громадянин Великої Британії.

Польські правоохоронці продовжують розслідування. Слідчі з’ясовують мотиви нападника, перевіряють його можливі зв’язки та обставини підготовки злочину. До роботи залучили Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Службу військової контррозвідки.

Нагадаємо, у польському Кракові озброєний чоловік убив шістьох людей на головній площі міста. Поліція вистрілила в нього та затримала нападника.

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площі загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

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