STT закриє новинний і фотопідрозділи, 89 людей втратять роботу — YLE News

У Фінляндії інформаційна агенція STT із березня наступного року припинить роботу новинного та фотожурналістського підрозділів. Рішення призведе до втрати 89 робочих місць. Про це повідомляє YLE News.

Скорочення персоналу

Під час переговорів щодо реструктуризації розглядали становище всіх 95 постійних працівників STT. Шістьом із них запропонують продовжити роботу в компанії на посадах, не пов’язаних із журналістикою.

Підрозділ Viestintäpalvelut, який поширює пресрелізи, працюватиме й після березня. У ньому працюють семеро людей, яких не залучали до переговорів щодо реструктуризації.

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Фінансові труднощі

STT оголосила про намір припинити діяльність після майже 140 років роботи минулого місяця. В агенції пояснили реструктуризацію тривалими збитками та складними умовами роботи.

Торік найбільший акціонер STT, Sanoma Media Finland, заявив про намір суттєво скоротити використання новинних і фотосервісів агенції. Це спричинило чергову реструктуризацію та поставило майбутнє компанії під сумнів.

Уряд надав STT близько 1 млн євро державної допомоги, однак агенція не прийняла ці кошти, оскільки вважала їх недостатніми для продовження роботи. STT базується в Гельсінкі та була заснована 1887 року. Її новинними й фотожурналістськими матеріалами впродовж історії користувалися всі найбільші фінські медіа.

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