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Президент Фінляндії Александр Стубб розповів нові подробиці телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Він спростував інформацію Financial Times про те, що більшу частину 90-хвилинної бесіди російський лідер присвятив лекції з історії.

За словами Ванханена, у розмові з фінською державною телерадіокомпанією Yle Александр Стубб категорично заперечив версію Financial Times про тривалу історичну лекцію Путіна.

«У розмові з фінською державною телерадіокомпанією Yle Стубб категорично спростував версію газети Financial Times про те, що Путін більшу частину 90-хвилинної розмови присвятив довгій лекції з історії», — зазначив Ванханен.

За словами Стубба, які передає експерт, Путін розпочав бесіду зі свого звичного тлумачення подій, що відбувалися з 2014 року. Однак згодом розмова перейшла у звичайний, змістовний і конкретний обмін думками, під час якого інформацією ділилися обидві сторони.

Анрі Ванханен також звернув увагу на пояснення фінського президента щодо дипломатичної логіки цього дзвінка.

«Що ще важливіше, Стубб пояснив дипломатичну логіку, що лежить в основі цього дзвінка», — зазначив Ванханен.

За словами Стубба, ініціатива виникла після обговорень з українськими та американськими представниками, які відбулися після зустрічі в Осло 20 жовтня. Перед телефонною розмовою Фінляндія провела консультації з Києвом і Вашингтоном, і обидві сторони схвалили цей крок.

«Ініціатива виникла в результаті обговорень з українськими та американськими представниками після зустрічі в Осло 20 жовтня. З Києвом і Вашингтоном були проведені консультації, і обидві сторони дали своє схвалення», — передає Ванханен думку Стубба.

Про це повідомив старший радник Economic Security Forum, аналітик із питань зовнішньої політики та безпеки Анрі Ванханен.

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