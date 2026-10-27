Стубб заявив, що дзвінок Путіну готували разом з Україною та США

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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що підготовка телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним відбувалася за участю України та США.

27 жовтня Стубб разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере провели телефонну розмову з Путіним. Бесіда тривала близько півтори години. Фінський лідер розповів подробиці підготовки та самого дзвінка.

Деталі від Стубба

За його словами, розмова стала продовженням зустрічі в Осло 20 жовтня і відбулася у співпраці з Україною та США. Перед розмовою про неї заздалегідь поінформували ключових союзників, зокрема всі країни Північної ради, а після завершення повідомили про її зміст.

Після розмови, за його словами, президентові Зеленському надали приблизно 30-хвилинний звіт про її перебіг.

"Ми обговорили ключові питання та повідомлення, які ми узгодили попереднього вечора перед дзвінком", — сказав Стубб.

Характер розмови він описав так: "Розмова з президентом Путіним була професійною та прямою".

Навіщо був дзвінок

Крім того, лідер обґрунтував необхідність дзвінка.

"Прем’єр-міністр Стьоре і я вважали важливим, щоб прикордонні держави, такі як Фінляндія та Норвегія, прояснили питання, які можуть призвести до непорозумінь. А також передали б президенту Російської Федерації прямі повідомлення з точки зору країн Північної Європи, зокрема Фінляндії та Норвегії", — зазначив він.

Стубб додав, що Фінляндія й Норвегія й надалі підтримуватимуть Україну та докладатимуть зусиль для досягнення тривалого й справедливого миру.

Зустріч в Абу-Дабі

"Тепер прокладено шлях до зустрічі за участю США, України, Росії та європейських країн, яка відбудеться в Абу-Дабі в листопаді", — додав Стубб.

Про це повідомляє Yle.

Нагадаємо, що Путін не має наміру відмовлятися від захоплення Донбасу — Reuters.



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