Студенти вийшли на протести в містах Чехії на захист незалежних медіа

У вівторок у кількох містах Чехії відбулися масові студентські демонстрації. Молодь виступила проти запланованих змін у фінансуванні Чеського телебачення та Чеського радіо, а також заявила про незгоду з політикою уряду у сфері культури, освіти й науки. Найбільша акція пройшла в Празі, де, за даними організаторів, зібралися близько чотирьох тисяч людей.

У столиці на вулиці вийшли студенти кількох університетів. Вони зібралися на площі Республіки, щоб привернути увагу до майбутніх змін у фінансуванні суспільних мовників. Молодь побоюється, що новий підхід до фінансування може вплинути на незалежність Чеського телебачення та Чеського радіо.

Учасники акції також висловили незгоду з політикою уряду в галузі культури. Серед інших питань, які порушували протестувальники, — фінансування державних університетів і наукових установ. Таким чином, демонстрація стосувалася не лише роботи суспільних медіа, а й ширших питань підтримки освіти, науки та культури в країні.

За інформацією організаторів, у празькій акції взяли участь близько чотирьох тисяч людей. До студентів приєдналися й представники академічної та медійної спільнот. Серед них були ректор Карлового університету Іржі Зіма та директор організації «Репортери без кордонів» Тібо Бруттін. Протести відбулися не лише в столиці. Як повідомляє чеське інформагентство ČTK, студентські демонстрації також пройшли в Пардубіце, Оломоуці, Зліні, Плзні, Брно та Остраві.

Акції охопили одразу кілька регіонів країни. Їхні учасники виступили за збереження незалежності суспільних мовників і звернули увагу на питання державної підтримки культури, університетів та науки.

У Чехії тисячі людей вийшли на вулиці Праги та інших міст на знак протесту проти урядової пропозиції скасувати абонентську плату за суспільне мовлення. Працівники Чеського радіо та Чеського телебачення також розпочали 24-годинний страйк, повідомляє Interia.

У Чехії від опівночі триває 24-годинний страйк працівників суспільних медіа. Журналісти й інші співробітники виступають проти планів уряду скасувати абонплату та перевести суспільне радіо і телебачення на фінансування з державного бюджету, повідомляє RMF24.

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