Студенти встановили намети біля парламенту Італії через вартість житла — Interia

Італійські студенти встановили намети перед Палатою депутатів на площі Монтечиторіо в Римі, а також біля університетів у кількох містах країни. Акція спрямована проти високої вартості життя й оренди житла та нестачі студентських гуртожитків, повідомляє Interia.

Намети біля університетів

Намети з’явилися не лише в Римі, а й біля понад десяти університетів від півночі до півдня Італії, зокрема в Мілані, Болоньї, Павії, Генуї та Лечче. Організатором акції виступила Спілка студентів. Учасники використовують гасло про те, скільки коштує життя в Італії.

Студенти заявили, що протестують також проти, на їхню думку, провалу житлової політики та перетворення права на навчання на джерело прибутку для приватних структур. Вони зазначили, що вже встановлювали намети три роки тому, протестуючи проти високих цін на оренду кімнат і квартир.

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Вимоги щодо фінансування

У заяві, яку цитує агентство ANSA, Спілка студентів розкритикувала спрямування коштів із Національного плану відновлення приватним суб’єктам. Організація вимагає щонайменше 7 млрд євро для державних університетів і забезпечення права на навчання.

Координаторка студентської організації Сабріна Бріццола заявила, що ситуація з житлом погіршується. За її словами, міністерка вищої освіти Анна Берніні анонсувала створення 60 тисяч місць для проживання студентів, однак наразі створено 33 тисячі.

Бріццола стверджує, що лише 3,8% створених місць розташовані в державних будівлях. За її словами, кімната в приватно керованих студентських резиденціях може коштувати до 1 тисячі євро на місяць. Протести в Італії відбуваються після хвилі демонстрацій у Франції за участю студентів, ліцеїстів, профспілок, політиків і батьків учнів.

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