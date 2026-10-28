Студенти заблокували корпуси університетів у Берліні та Гамбурзі — Anadolu Agency

У Німеччині студенти в середу заблокували університетські будівлі в Берліні та Гамбурзі, протестуючи проти скорочення фінансування освіти й урядових планів відновити військовий призов. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Акції в Берліні та Гамбурзі

У Вільному університеті Берліна протестувальники з пізнього ранку заблокували підходи до Інституту Отто Зура. Речниця університету підтвердила газеті Tagesspiegel, що акція пов’язана з молодіжними протестами у Франції та спрямована проти скорочень у сфері освіти й відновлення призову.

Студентська група заявила у соцмережах, що, порушуючи звичний розклад семінарів, прагне привернути увагу до «гострої кризи» фінансування вищої освіти та потреби в невідкладних діях. Також активісти закликали долучатися до протестних днів 31 жовтня і 20 листопада.

У Гамбурзі приблизно 50 демонстрантів уранці перекрили входи до кампусу мистецтв і медіа Університету прикладних наук. Представник університету зазначив, що працівникам і студентам не перешкоджали заходити до будівель.

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Підготовка до загальнонаціональних протестів

За даними німецького агентства DPA, учасники гамбурзької акції скандували гасла за доступне життя та майбутнє для молоді. Вони також вимагали збільшити державні інвестиції, зокрема виділити 100 млрд євро на освіту й соціальні послуги.

Протести відбулися напередодні загальнонаціональної демонстрації, яку ініціатива Gen Z steht auf планує провести в суботу. Організатори заявили, що онлайн уже зареєструвалися понад 145 тисяч студентів і молодих людей. Основні акції мають відбутися в Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Франкфурті та Кельні, а додаткові протести заплановані ще у 27 містах.

Демонстрації мають розпочатися о 14:00 за місцевим часом під гаслом «Наше майбутнє у наших руках». За словами організаторів, протести будуть присвячені скороченню витрат на освіту й соціальну сферу, зростанню вартості життя та планам відновити військовий призов.

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