Студентський список переміг на виборах у Сербії з 53% голосів — Deutsche Welle

У Сербії Студентський список переміг на парламентських виборах 25 жовтня, здобувши 53% голосів. Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александара Вучича отримала 39%. Вучич визнав поразку, однак новий парламент ще не скликано, а SNS зберігає контроль над частиною державних важелів, повідомляє Deutsche Welle.

Кадрові зміни та розслідування

Після виборів у багатьох містах громадяни мирно зняли портрети Вучича з муніципальних будівель. Прокуратура з питань організованої злочинності почала розслідування, зокрема щодо можливих фальсифікацій виборів. Окрема комісія перевіряє роботу Вищої прокуратури Белграда, яку критики звинувачували у виконанні політичних вказівок Вучича та переслідуванні його опонентів.

Генеральний директор державного мовника RTS подав у відставку, також звільнили низку старших редакторів. Вучич назвав ці дії «революційним терором» і заявив, що його прихильники можуть організуватися, якщо, за його словами, триватиме насильство проти людей з іншими поглядами.

Очікування змін і повторне голосування

Студентський список, що виник на тлі студентського протестного руху, об'єднав професорів, активістів і митців. Поштовхом до протестів стало обвалення бетонного навісу на нещодавно відремонтованому залізничному вокзалі в Новому Саді два роки тому. Тоді загинули 16 людей. Аварію пов'язують із неякісним виконанням робіт та корупцією під час укладання і виконання контракту на реконструкцію.

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Представники Студентського списку вимагають відставок керівників поліції та судових органів і закликали викривачів повідомляти про можливі спроби знищення документів. Златко Мініч із Transparency Serbia застеріг, що посадовці попередньої влади ще можуть укладати контракти та створювати фінансові зобов'язання для установ, якими керують.

Голосування повторять 1 листопада приблизно на 50 виборчих дільницях через порушення під час першого голосування. Після підрахунку цих голосів парламент зможуть скликати. Формування уряду очікують швидко, але складу майбутнього кабінету ще не оголошували.

Позиція щодо зовнішньої політики

Студентський список об'єднує лівих і правих, прихильників ЄС та проросійські сили. Його представники заявляють про намір просувати переговори про вступ Сербії до ЄС через реформи, водночас список виступає проти санкцій проти Росії та визнання Косова. Майбутній депутат, професор психології Олівер Тошкович заявив, що різка зміна зовнішньополітичного курсу могла б дестабілізувати країну.

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