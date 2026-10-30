Студентський список у Сербії закликав звільнити силовиків — The Guardian

Представники Студентського списку, який переміг на виборах у Сербії, закликали звільнити низку високопосадовців правоохоронних органів. На пресконференції в Піонерському парку в Белграді учасники руху заявили, що хочуть поставити боротьбу з корупцією в державних інституціях у центр своєї майбутньої роботи.

Як повідомляє The Guardian, рух закликав звільнити керівників кримінальної поліції, воєнізованої жандармерії та антитерористичного підрозділу. Кандидатка Студентського списку Светлана Станаревич звинуватила посадовців у порушенні закону. Вона також закликала директора сербської служби внутрішньої розвідки подати у відставку, заявивши, що він керує відомством як «партійною службою безпеки, а не державною службою безпеки».

Справи після трагедії в Новому Саді

Учасники Студентського списку також підтримали відновлення або прискорення розгляду справ, пов’язаних із трагедією на залізничному вокзалі в Новому Саді. Обвал навісу на реконструйованій станції, який став поштовхом до студентського протестного руху, забрав життя 16 людей. Вироків у цій справі досі не було.

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Кандидатка списку та політична екологиня Іва Маркович заявила, що працівники державних установ мають отримати можливість працювати без політичного тиску. За її словами, це означає, що прокурори повинні здійснювати кримінальне переслідування, а поліція — проводити розслідування.

Рух без формального лідера

Студентський список не є традиційною політичною партією: він не має формальної ієрархії чи одного лідера. Студенти сформували перелік кандидатів, однак після складення депутатської присяги не матимуть прямого контролю над обраними парламентарями.

Політолог Слободан Томич з Університету Йорка зазначив, що майбутні депутати підписали зобов’язання виконувати програму, розроблену Студентським списком. За його оцінкою, це обмежує можливість відхилення від задекларованого курсу. Учасниця руху Тара Благоєвич сказала, що студентські асамблеї надалі діятимуть менш активно, як радники або своєрідні наглядачі за роботою майбутнього уряду.

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