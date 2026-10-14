Суд Австралії скасував рішення про захист ділянки золотого рудника — ABC News Australia

Федеральний суд Австралії визнав недійсним рішення федерального уряду про захист 400 гектарів ділянки золотого проєкту McPhillamys поблизу Блейні у штаті Новий Південний Уельс. Рішення, яке у 2024 році ухвалила тодішня міністерка довкілля та водних ресурсів Таня Пліберсек, зупинило реалізацію золотого рудника вартістю близько $1 млрд, повідомляє ABC News.

Суд визнав декларацію недійсною

Компанія Regis Resources оскаржила рішення міністерки у серпні 2024 року. Охоронна декларація поширювалася, зокрема, на територію, де компанія планувала збудувати хвостосховище для відходів видобутку. Золотий проєкт отримав схвалення у 2023 році.

Пліберсек заявляла, що декларація має захистити витоки та джерела річки Белубула, а хвостосховище можна розмістити в іншому місці. Regis Resources заперечувала, що це рішення стосується критично важливої частини майданчика та робить проєкт фінансово нежиттєздатним.

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Питання розглянуть повторно

Суддя Джеймс Стелліос встановив, що відомості, пов'язані з історією Blue Banded Bee, фактично становили нову заяву. Її мали передати урядовому доповідачеві для розгляду та проведення публічних консультацій. Через це, за висновком суду, міністерка ухвалила декларацію без належних повноважень.

Суддя наголосив, що рішення не оцінює по суті твердження про культурну значущість території або загрозу її пошкодження чи осквернення. Заяву про охорону ділянки у 2020 році подала старійшина народу віраюрі Нірі Рейнольдс, її підтримала Wiradyuri Traditional Owners Central West Aboriginal Corporation.

Суд постановив повернути питання на повторний розгляд федеральному міністру довкілля та водних ресурсів Мюррею Ватту. Сторони мають подати письмові позиції щодо судових витрат до 27 жовтня. Regis Resources у звіті за 2026 рік повідомила, що роботи над альтернативним хвостосховищем уже значно просунулися, а остаточне інвестиційне рішення щодо McPhillamys компанія планує ухвалити у першій половині 2028 року.

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