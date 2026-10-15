В Австралії сімейний суд понад десять років тому не вжив істотних заходів після того, як дані судових транскриптів стали доступними в Індії без попереднього схвалення суду. Як повідомляє ABC News, колишній національний менеджер Auscript Пол Катбуш у грудні 2014 року звернувся з цього приводу до федеральних судів та Австралійської федеральної поліції.

На той час Auscript надавала послуги транскрибування для двох судів. Сімейний суд охарактеризував неповідомлення компанією про офшоринг даних як «технічне, незначне та несуттєве порушення», яке не вимагало значних дій.

Пілотний проєкт в Індії

Відповідь на повідомлення Катбуша про порушення суспільного інтересу надійшла через два роки. У листі 2016 року сімейний суд зазначив, що контракт не містив прямої норми, яка забороняла Auscript виконувати роботу за межами країни. Водночас контракт передбачав, що компанія не може передавати інформацію за межі Австралії або надавати до неї доступ особам за кордоном без попереднього схвалення суду.

Суд також підтвердив, що Auscript повідомила про контрольований пілотний проєкт в Індії, який тривав приблизно сім місяців. За даними компанії, аудіофайли під час тестування передавалися в зашифрованому вигляді та видалялися протягом 48 годин, а проєкт припинили через недостатню якість транскриптів.

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Катбуш, який відповідав за нагляд за проєктом Auscript із передавання даних до Індії, заявив, що, на його думку, операція тривала довше ніж сім місяців. За його словами, до Індії відправили близько десяти працівників Auscript та обладнання, а він щотижня спілкувався з бухгалтером в Індії, який допомагав у роботі проєкту.

Новий випадок і заклики до розслідування

Раніше цього року VIQ Solutions, яка перебрала контракт після Auscript, порушила контракт зі Співдружністю Австралії, дозволивши доступ до надзвичайно чутливих судових файлів в Індії. Невдовзі після повідомлення ABC про цей випадок компанію перевели в процедуру ліквідації, а її діяльність припинили.

Представник Федерального окружного і сімейного суду заявив, що нинішнє керівництво до запитів ABC не знало про історичне листування та пов’язані з ним обставини. Суд наголосив, що нині не дозволяє закордонний доступ до даних, пов’язаних із транскриптами, і забороняє управління такими даними за межами країни.

Тіньова генеральна прокурорка Майклія Кеш закликала провести судово-технічний аудит і за потреби поширити його на попередні роки. Сенатор Девід Шубрідж також висловився за незалежне розслідування того, що саме знало керівництво суду та коли воно про це дізналося.

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