У Бразилії Вищий виборчий суд (TSE) дав компанії Meta 48 годин, щоб пояснити, чи зменшувала вона охоплення публікацій кампанії президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, а також роз’яснити повідомлені аномалії в метриках відео, повідомляє France 24.

Скарга кампанії Лули

Кампанія Лули заявила, що платформи Meta — Facebook, WhatsApp та Instagram — нібито обмежували поширення її контенту. За її твердженням, профіль президента не міг просувати дописи у стрічці Instagram, а в одному з постів офіційного акаунта припинився підрахунок переглядів, що вплинуло на охоплення.

Представники кампанії також заявили, що перед першим туром голосування, який відбувся минулої неділі, профілі Лули та інших лівих політиків раптово перестали відображатися в пошуку Instagram. Кампанія подала скаргу до виборчого суду. Вона вважає, що серія технічних проблем може свідчити про спробу втручання у виборчий процес на користь сенатора Флавіу Болсонару.

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Позиція Meta і вибори

Бразильський офіс Meta відкинув звинувачення, назвавши їх такими, що не відповідають фактам. У компанії заявили, що багато згаданих технічних проблем не стосувалися лише Бразилії або окремих акаунтів. Meta також повідомила про дотримання виборчих правил і прагнення забезпечити рівні умови використання своїх платформ.

Суд наказав Meta надати інформацію про всі заходи, застосовані до офіційних акаунтів Лули, окремо щодо кожного профілю, а також пояснити аномалії у відеометриках. Лула, який прагне здобути четвертий непослідовний президентський термін, 25 жовтня зустрінеться у другому турі з Флавіу Болсонару — сином колишнього президента Жаїра Болсонару. За даними матеріалу, у першому турі Флавіу Болсонару посів перше місце.

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