Суд Бразилії дозволив окремі зображення про зв’язок Болсонару з Воркаро — The Rio Times

Вищий виборчий суд Бразилії 13 жовтня постановив, що окремі зображення з передвиборчих дописів, які пов’язують сенатора Флавіу Болсонару з банкіром Даніелем Воркаро, можуть поширюватися. Водночас суд залишив заборону на твердження, що Болсонару нібито належить до організованої злочинності. Про це повідомляє The Rio Times.

Рішення щодо дописів

Позов до суду подала Ліберальна партія Болсонару проти федеральних депутатів від Партії трудящих Ліндберга Фаріаса та Рожеріу Корреї. У червні вони опублікували в Instagram карусель із 12 зображень під заголовком про зв’язки Флавіу Болсонару з організованою злочинністю, а також монтаж, де його назвали «тренером» злочинної команди.

У червні суддя-доповідач Андре Мендонса наказав видалити обидва дописи в межах попереднього рішення. На його думку, публікації вийшли за межі політичної критики, оскільки пов’язували Болсонару зі злочинністю без мінімальної фактичної підстави.

Під час засідання 13 жовтня судді одностайно підтримали підхід судді Флоріану де Азеведу Маркеса: відокремити зображення, засновані на вже оприлюднених фактах, від тих, що містять твердження про безпосередні кримінальні зв’язки. Карусель у первісному вигляді залишиться недоступною, проте дозволені зображення можна повторно публікувати окремо.

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Матеріали про Воркаро

Серед дозволених матеріалів є зображення, що посилається на аудіозапис 2025 року, в якому Флавіу Болсонару просить у Воркаро гроші. За даними CNN Brasil, розмова стосувалася фінансування фільму «Темний кінь» про батька сенатора, колишнього президента Жаїра Болсонару.

Даніел Воркаро був контрольним акціонером Banco Master, обставини краху якого розслідують у Бразиліа. Суд не встановлював неправомірних дій у зв’язку з цими матеріалами. Також він дозволив окремі зображення про Адріано да Нобрега, учасника воєнізованого угруповання, якого вбили у 2020 році, та двох поліцейських, яких звинувачують у вимаганні. У колишньому офісі Болсонару в законодавчій асамблеї штату Ріо-де-Жанейро працювали мати й сестра да Нобрега.

Заборона для обох кампаній

Того ж дня суд скасував рекламу проти президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, у якій його називали «захисником» і «другом» угруповань PCC та Comando Vermelho. Голова суду Кассіу Нунес Маркес заявив, що первинні висловлювання можна відтворювати, але не можна подавати їх так, щоб створювати враження кримінальних зв’язків.

Рішення ухвалили за 12 днів до другого туру президентських виборів, призначеного на 25 жовтня 2026 року. Нунес Маркес також заявив, що кількість виборчих позовів зросла на 217% порівняно з аналогічним періодом попередніх виборів.

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