Суд Бразилії заборонив депутату Феррейрі репостити видалений контент — The Rio Times

Вищий виборчий суд Бразилії заборонив федеральному депутату Ніколасу Феррейрі та інфлюенсеру Пабло Марсалу повторно поширювати контент, який виборчі суди раніше зобов’язали видалити. Рішення також передбачає припинення платного просування їхніх акаунтів у Meta та X до завершення дня другого туру президентських виборів 25 жовтня.

Як повідомляє The Rio Times, рішення 19 жовтня ухвалив інспектор Вищого виборчого суду Рікарду Віллас Боас Куева. Заборона поширюється на матеріали, ідентичні або суттєво схожі на публікації, видалення яких було наказано у шести попередніх справах.

Штрафи за порушення

За кожне порушення для відповідальної за публікацію особи встановлено штраф у 50 тисяч реалів. Meta, якій належать Facebook та Instagram, і платформа X мають заблокувати платне просування двох акаунтів до 23:59 25 жовтня. У разі невиконання вимоги кожній платформі загрожує щоденний штраф у 500 тисяч реалів.

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Водночас рішення не забороняє органічні, тобто неоплачені, публікації в цих акаунтах. Обмеження платного просування діятимуть у день другого туру, в якому, за даними видання, змагатимуться президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор Флавіу Болсонару.

Позов коаліції Лули

Рішення ухвалили в межах виборчого розслідування, поданого коаліцією Brasil Pronto pra Mais, яка підтримує Лулу. У справі також фігурують Флавіу Болсонару та його кандидат у віцепрезиденти Алфреду Гаспар. Коаліція стверджує, що акаунти Феррейри та Марсала використовували для просування виборчої пари Болсонару поза зареєстрованими сторінками кампанії.

Феррейра і Марсал мають п’ять днів для подання відповіді. Meta зобов’язана надати суду інформацію про акаунти протягом 24 годин. Рішення ще має бути затверджене повним складом Вищого виборчого суду.

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