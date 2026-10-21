Суд дозволив обмеження поштового голосування у Північній Кароліні — The Hill

Федеральний суддя у Північній Кароліні, США, дозволив штату зберегти запроваджені напередодні листопадових виборів суворіші правила для голосування поштою. Суд дійшов висновку, що змінювати процедуру вже запізно, оскільки голосування фактично розпочалося, повідомляє The Hill.

Аргументи суду

У рішенні зазначено, що позивачі надто пізно подали клопотання. Суд також послався на позицію Верховного суду США, відповідно до якої нижчі суди зазвичай не мають змінювати правила виборів безпосередньо перед голосуванням.

Виборча комісія штату оновила правила незадовго до того, як у вересні почали розсилати бюлетені. Бюлетень можуть визнати недійсним, якщо підпис не відповідає імені, зазначеному в заяві виборця. Окружним виборчим працівникам також наказали не зараховувати голоси, якщо внутрішній конверт запечатано неналежним чином.

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Реакція та виборчий контекст

Губернатор Північної Кароліни Джош Стайн, демократ, після рішення виборчої комісії назвав зміни «ляпасом виборцям» і заявив, що вони обходять закон штату.

У штаті відбудуться кілька помітних перегонів до Конгресу, зокрема вибори до Сенату США на вакантне місце. За оцінкою позапартійного прогнозиста Decision Desk HQ, демократ і колишній губернатор Рой Купер має 84% імовірності перемогти республіканця Майкла Вотлі.

Аналіз NBC News засвідчив, що кількість запитів на поштові бюлетені від демократів Північної Кароліни на 40% нижча, ніж на цьому етапі у 2022 році. Згідно з вересневим опитуванням NPR, PBS News і Marist, 60% демократів упевнені, що Поштова служба США вчасно доставить виборчу кореспонденцію; у 2024 році цей показник становив 86%.

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