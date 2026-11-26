Суд Європейського Союзу у справі щодо польських іпотечних кредитів у злотих постановив, що відсутність верхньої межі зростання референтного індексу WIBOR сама по собі не робить несправедливою умову договору про змінну процентну ставку. Як повідомляє RMF24, остаточну оцінку умов конкретного договору має здійснювати національний суд з урахуванням усіх обставин справи.

Питання суду в Кракові

Рішення Суд ЄС ухвалив у відповідь на преюдиційні запитання Окружного суду в Кракові. Вони стосувалися іпотечних кредитів у польських злотих зі змінною ставкою, що залежить від WIBOR.

Позичальник стверджував, що банк недостатньо пояснив механізм визначення WIBOR і не повідомив про відсутність верхньої межі його зростання. На його думку, через це він не міг належно оцінити фінансовий ризик.

Суд ЄС зазначив, що умови договору, за якими змінна ставка базується на WIBOR і банківській маржі, можуть перевірятися на предмет їхньої потенційної несправедливості. Це можливо і тоді, коли спосіб визначення процентної ставки загалом врегульовано національним законодавством.

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Обов’язки банку щодо інформування

Якщо така умова стосується основного предмета договору, національний суд має перевірити, чи сформульовано її чітко й зрозуміло та чи банк належно поінформував споживача про умови кредиту, зокрема його вартість.

Під час оцінки суд повинен з’ясувати, чи діяв банк добросовісно і чи не створювала умова істотного дисбалансу прав та обов’язків сторін на шкоду споживачеві. Суд ЄС наголосив на значенні вимог Директиви 2014/17 щодо інформування клієнта.

Для кредиту зі змінною ставкою без сталої верхньої межі банк має попередити про ризик суттєвого підвищення відсотків. Зокрема, він повинен надати додатковий приклад реальної річної процентної ставки, розрахований за найвищою ставкою за щонайменше 20 років або за найдовший доступний період даних, а також застерегти про можливу зміну загальної вартості кредиту.

У розглянутій справі законодавчо встановлений максимальний розмір відсотків був пов’язаний з референтною ставкою Національного банку Польщі, тому процентна ставка за кредитом не мала фіксованої верхньої межі. Водночас Суд ЄС вказав, що право Євросоюзу не вимагає запровадження такого ліміту для змінної ставки.

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