Суд ЄС заборонив маркувати харчові продукти з канабідіолом як органічні – Politico

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Суд Європейського Союзу ухвалив рішення, згідно з яким харчові продукти з канабідіолом (CBD) не можуть отримувати маркування «органічні» до отримання офіційного дозволу на продаж на ринку ЄС.

Оскільки Європейська комісія класифікує натуральний канабідіол як новітній харчовий продукт, який ще не пройшов відповідну процедуру допуску, суд визнав, що надання такої сертифікації вводить споживачів в оману щодо якості та правового статусу товару.

Справа розглядалася за скаргою продавців конопляної продукції на відмову Національного інституту походження та якості Франції надати органічну сертифікацію відповідним товарам.

Джерело: Politico.

Мальта стала першою країною ЄС, яка легалізувала вирощування та особисте вживання канабісу.

Міський голова Брюсселя й за сумісництвом віцепрезидент урядової Соціалістичної партії Бельгії Філіп Клоуз оголосив про наміри добиватися декриміналізації та зрештою легалізації канабісу за прикладом Нідерландів.

Ініціатива з легалізації канабісу, висунута коаліційним урядом Німеччини, суперечить законодавству Європейського Союзу, свідчить аналіз юридичного відділення Бундестагу.

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