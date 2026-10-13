Суд Філіппін залишив проти віцепрезидентки Дутерте одне звинувачення — Channel NewsAsia

Імпічментний суд на Філіппінах задовольнив клопотання обвинувачення та виключив два пункти обвинувачень проти віцепрезидентки Сари Дутерте. Разом із раніше відкликаним пунктом про хабарництво це залишило в справі лише звинувачення щодо незадекларованих статків. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Які пункти виключили

Прокурори попросили суд виключити твердження про нецільове використання коштів, а також звинувачення в погрозі вбивством президентові Фердинанду Маркосу. Минулого тижня вони також подали клопотання про зняття обвинувачення у хабарництві.

Головуючий у суді сенатор Френсіс Ескудеро, схвалюючи клопотання, заявив, що пункти 1, 3 і 4 більше не входитимуть до статей імпічменту та не будуть винесені на голосування членів суду для ухвалення вироку.

Єдине обвинувачення

Провадження триває за пунктом про незадекларовані статки. Обвинувачення стверджує, що Дутерте не задекларувала всі свої активи, хоча посадовці на Філіппінах зобов'язані щороку подавати відповідні декларації. Головна прокурорка Гервіль Луїстро сказала, що наявних доказів достатньо для розгляду цього пункту окремо.

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Адвокатка захисту Шейла Сісон назвала рішення цілковито несправедливим, зазначивши, що прокурори вже представили 14 свідків у справі проти віцепрезидентки.

Можливі наслідки

Сара Дутерте, донька колишнього президента Родріго Дутерте, постає перед Сенатом Філіппін у межах процедури імпічменту протягом кількох місяців. Визнання її винною за єдиним пунктом, який залишився, може назавжди позбавити її права обіймати виборні посади та поставити під загрозу її участь у президентських виборах 2028 року.

Минулого місяця 24-місний Сенат ухвалив нижчий поріг голосів для визнання Дутерте винною: конституційну вимогу щодо підтримки двох третин усіх сенаторів він трактував як дві третини членів, здатних брати участь у процесі. За даними видання, для обвинувального рішення тепер необхідні 14 голосів.

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