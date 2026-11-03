Суд Франції почав розслідування за скаргою щодо удару по Бейруту — Asharq Al-Awsat

У Франції розпочали судове розслідування за скаргою про ймовірний воєнний злочин, пов'язаною з ударом по житловому будинку в центральному Бейруті у 2024 році. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, підрозділ Паризького суду у справах злочинів проти людяності призначив двох суддів для розслідування.

Скаргу як цивільна сторона цього року подав французько-ліванський художник Алі Черрі за участі Міжнародної федерації прав людини. За словами його адвокатки Клеманс Бектарт, це перше судове розслідування у Франції щодо ймовірних воєнних злочинів ізраїльських сил у Лівані.

Загибель цивільних у Бейруті

Згідно зі скаргою, яку бачило агентство AFP, 26 листопада 2024 року внаслідок бомбардування 12-поверхового житлового будинку в центральному Бейруті загинули семеро цивільних. Серед загиблих були батьки Черрі віком 87 і 77 років. У будинку зруйнували три поверхи.

У скарзі стверджується, що удар стався за кілька годин до набуття чинності угодою про припинення вогню між Ізраїлем і «Хезболлою». Документ посилається на дослідження Amnesty International та Forensic Architecture. AFP звернулося до ізраїльських військових по коментар.

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Черрі заявив AFP, що звернувся до суду «заради гідності всіх цивільних жертв». Він висловив сподівання, що розслідування допоможе подолати безкарність посадовців, яких він вважає відповідальними за атаки проти цивільного населення в Лівані та Палестині.

Інші провадження

У Франції також розглядають інші справи, пов'язані з діями ізраїльських сил. Французько-ліванський чоловік Мохамад Х., якого представляє адвокат Еммануель Дауд, домагається розслідування після загибелі його матері, сестри та двох племінників під час ударів по Тіру в ніч із 16 на 17 квітня.

Національна антитерористична прокуратура Франції, яка також займається воєнними злочинами, раніше відкрила розслідування заяв про тортури та воєнні злочини у зв'язку з перехопленням ізраїльськими силами гуманітарних флотилій, що прямували до Гази, у 2025 і 2026 роках. Вона також звернулася до паризького судді з проханням розпочати розслідування загибелі двох французьких дітей під час ізраїльського бомбардування Гази в жовтні 2023 року.

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