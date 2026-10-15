Суд Гамбурга засудив двох агентів Ірану за підготовку нападів — Deutsche Welle

Суд у Гамбурзі, Німеччина, у четвер засудив двох чоловіків, які діяли на користь іранської розвідслужби, за підготовку нападів у країні. Їх визнали винними у шпигунстві та замаху на вбивство, повідомляє Deutsche Welle.

Вироки у справі

Одному із засуджених призначили чотири з половиною роки ув’язнення. Інший отримав вісім з половиною років ув’язнення: суд визнав його організатором запланованих нападів.

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Імена засуджених не розкривають. За даними влади, один із них є громадянином Данії, а інший — громадянином Афганістану. Обох залучили представники іранської влади.

Ймовірні цілі

Серед людей, на яких чоловіки планували напади, був Йозеф Шустер — президент Центральної ради євреїв у Німеччині. Ще однією потенційною ціллю був політик партії Зелених Фолькер Бек, президент Німецько-ізраїльського товариства.

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