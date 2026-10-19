Суд Іспанії дозволив Пучдемону повернутися без загрози арешту — BBC News

Верховний суд Іспанії підтвердив скасування національного ордера на арешт колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона. Рішення відкриває йому можливість повернутися до Іспанії майже через десять років після від’їзду до Бельгії на тлі каталонської спроби здобути незалежність, повідомляє BBC News.

Апеляцію Vox відхилили

У понеділок суд відхилив апеляцію ультраправої партії Vox, яка оскаржувала скасування ордерів на арешт Пучдемона, а також його колишніх міністрів Люїса Пуча та Тоні Коміна. Таким чином суд підтримав рішення про зняття ордера, пов’язаного з референдумом 2017 року, який уряд Каталонії організував усупереч позиції Мадрида.

У 2024 році соціалістичний уряд Іспанії запровадив амністію для десятків каталонських політиків і активістів, причетних до сепаратистського руху. Водночас Верховний суд вирішив не поширювати її на Пучдемона та кількох його соратників через висунуті їм звинувачення у ймовірних фінансових злочинах, пов’язаних з організацією голосування. Раніше цього місяця Конституційний суд скасував таке тлумачення.

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Майже десятирічне перебування за кордоном

Після референдуму 2017 року Мадрид запровадив у Каталонії пряме правління, а Пучдемон виїхав до Бельгії, де відтоді мешкає. Він щонайменше раз ненадовго повертався до Іспанії: у 2024 році виступив перед прихильниками в Барселоні, після чого залишив країну до того, як його могли затримати.

Пучдемон залишається активним у політиці: у 2019 році його обрали депутатом Європарламенту, а у 2024-му — депутатом парламенту Каталонії від правоцентристської партії «Разом за Каталонію» (JxCat), яку він очолює. Коли саме він повернеться до Іспанії, наразі невідомо. Тоні Комін цього тижня планує поїхати до Мадрида для адміністративних процедур, пов’язаних із його статусом депутата Європарламенту.

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