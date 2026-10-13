Високий суд справедливості Ізраїлю видав умовний припис у справі про участь жінок у виборчій асамблеї Головного рабинату. Суд зобов’язав відповідачів пояснити, чому законодавчу норму, ухвалену у грудні 2024 року, не слід тлумачити як вимогу призначати до асамблеї представників обох статей або чому положення про обмеження права на такі призначення не треба скасувати, повідомляє Jerusalem Post.

Позов 19 грудня 2024 року подали шість жінок із поглибленою релігійною освітою, Центр Ракмана Університету Бар-Ілан і організація Na’amat. Вони стверджують, що поправка до закону фактично унеможливила призначення жінок до рабинської частини виборчої асамблеї. Справу розглядають не щодо членства жінок у Раді Головного рабинату, а щодо складу органу, який обирає головних рабинів і виборних членів ради.

Десять призначень стали предметом спору

Виборча асамблея складається зі 150 осіб: 80 рабинських та 70 громадських представників. Десять рабинських представників призначають головні рабини після консультацій із міністром релігійних служб і за схваленням уряду.

У січні 2024 року суд постановив, що головні рабини мають розглядати кандидатури жінок із відповідною освітою в галузі Тори та юдейського права на ці місця. Тоді суд зазначив, що для цієї виборчої ролі поняття «рабини» не обмежується особами, які формально отримали висвячення від Головного рабинату.

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Однак у травні 2024 року Рада Головного рабинату ухвалила рішення, за яким жінок не можна призначати рабинами, а розгляд таких призначень суперечить її тлумаченню юдейського права. У грудні того ж року Кнесет ухвалив поправку №8, яка визначила, що претендувати на одне з десяти призначень може людина, висвячена Головним рабинатом після складання його письмових іспитів, або власник сертифіката на визначені рабинські посади.

Доступ до іспитів не вирішив спір

У липні 2025 року суд одностайно постановив, що Головний рабинат не може забороняти жінкам складати його іспити. Суд пояснив, що іспити слугують не лише для кваліфікації на рабинські посади, а визнання релігійної освіти також може впливати на працевлаштування та оплату праці. Водночас це рішення не визначило, чи можуть жінки претендувати на спірні десять місць у виборчій асамблеї.

Представники позивачок на слуханні 14 вересня наголосили, що складання іспитів саме по собі не відповідає вимозі закону про висвячення. Держава та Кнесет заявили, що поправку треба оцінювати комплексно, оскільки вона також установила мінімум у 31 жінку серед громадських представників асамблеї. Позивачки заперечили, що це не усуває виключення жінок як знавчинь юдейського права з рабинського представництва. Відповідачі мають надати формальні пояснення до 15 грудня 2026 року.

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