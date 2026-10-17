Суд у Карачі, Пакистан, продовжив на два дні строк тримання під вартою для слідчих дій щодо журналіста Ікрарула Хассана у справі про ймовірне поширення антидержавного контенту в соціальних мережах. Про це повідомляє The Express Tribune.

Рішення суду

Судовий магістрат Східного району Карачі також відхилив клопотання адвокатів Хассана та зобов’язав Національне агентство з розслідування кіберзлочинів Пакистану (NCCIA) подати звіт на наступному засіданні.

Минулого тижня NCCIA доставило журналіста до магістрату, який передав його агентству на чотири дні тримання під вартою для слідчих дій. У четвер Окружний і сесійний суд Східного району відхилив клопотання про оскарження цього рішення. Захист ставив під сумнів законність провадження, наголошуючи, що справа стосується цифрових і кіберпитань.

Суть справи

Справу проти Хассана порушили за статтями 9, 10, 20, 24 і 26-A Закону про запобігання електронним злочинам 2016 року. У матеріалах справи стверджується, що журналіст через особисті акаунти в X, Instagram і Facebook нібито поширював неправдивий, сфабрикований, антидержавний та наклепницький контент, щоб налаштувати суспільство проти держави, її інституцій і посадовців.

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За версією, викладеною у матеріалах справи, дописи Хассана нібито зображували державу, її інституції та посадовців у хибному й викривленому вигляді, а законні заходи подавали як спірні. Слідство також заявляє, що контент був відкрито доступний і міг охопити аудиторію в Пакистані та за кордоном.

Заява дружини журналіста

Дружина журналіста Фарах Ікрар 12 жовтня заявила виданню, що група невстановлених людей, які, за її словами, видавали себе за працівників NCCIA, забрала Хассана з їхнього будинку в районі Defence C у Лахорі. Вона стверджувала, що до будинку пізно ввечері прийшли від п’яти до семи осіб, серед яких були жінки, погрожували виламати двері, а згодом силоміць забрали журналіста з кімнати.

Пізніше міністерка інформації провінції Пенджаб Азма Бохарі заявила, що поліція Пенджабу не затримувала Хассана, а обставини події перевіряють. За кілька годин до повідомленого інциденту журналіст опублікував у X допис із критикою Пакистанської народної партії та згадав Наваза Шарифа і президента Асіфа Алі Зардарі.

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