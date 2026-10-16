Суд Кенії підтвердив право поліції самостійно набирати констеблів — Nation Kenya

Апеляційний суд Кенії залишив у силі рішення, яке забороняє Комісії Національної поліцейської служби (NPSC) набирати, працевлаштовувати, розподіляти за посадами, підвищувати, відсторонювати та звільняти атестованих поліцейських. Суд відхилив апеляції самої комісії та Юридичного товариства Кенії, повідомляє Nation Kenya.

Повноваження генерального інспектора

Колегія з трьох суддів дійшла висновку, що претензії NPSC на контроль над працевлаштуванням атестованих поліцейських виходять за межі її конституційних повноважень. Судді Патрік Кіаге, Джаміла Мохаммед і Джессі Лесііт зазначили, що генеральний інспектор поліції незалежно командує Національною поліцейською службою.

На думку суду, Конституція Кенії не дозволяє комісії давати генеральному інспектору вказівки щодо працевлаштування, розподілу за посадами, підвищення, відсторонення чи звільнення членів Національної поліцейської служби. Ці питання належать до сфери незалежного командування генерального інспектора.

Спір про набір констеблів

Судовий спір почався після того, як NPSC 19 вересня 2025 року опублікувала оголошення про набір констеблів. Того ж дня комісія офіційно оприлюднила Правила набору та призначення 2025 року в Legal Notice No. 159. Вона планувала набрати 10 тисяч констеблів, однак процедуру зупинили ще до її початку.

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Колишній депутат парламенту від Кіломе Джон Харун Мвау оскаржив оголошення та правила в Суді з питань зайнятості й трудових відносин. Він стверджував, що комісія не має конституційних повноважень набирати працівників органу національної безпеки. Його позицію підтримали генеральний інспектор поліції, Національна поліцейська служба, генеральний прокурор і Рада національної безпеки.

30 жовтня 2025 року суд визнав Legal Notice No. 159 неконституційним і назавжди заборонив NPSC ухвалювати кадрові рішення щодо членів служби, зокрема набирати та навчати їх. Апеляційний суд залишив це рішення в силі. Водночас він зазначив, що комісія зберігає повноваження щодо цивільного персоналу служби — адміністративних, технічних, медичних, бухгалтерських, ІТ- та інших працівників забезпечення.

Генеральний інспектор поліції Дуглас Канджа після рішення заявив, що поліцейських, чиє підвищення затрималося, зокрема тих, хто завершив відповідні курси, підвищать терміново.

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