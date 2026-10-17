Суд Кенії видав ордери у справі про шахрайство з ПДВ на 3,9 млрд шилінгів — Nation Kenya

Суд у Найробі, Кенія, видав ордери на арешт підозрюваних, які не з’явилися до суду у справі про ймовірне шахрайство з податком на додану вартість на 3,9 млрд кенійських шилінгів. Трьом підприємцям уже висунули обвинувачення у поданні неправдивих декларацій з ПДВ, повідомляє Nation Kenya.

Обвинувачення трьом підприємцям

Дороті Гачері Кіматі, Джефферсон Вачіра Ньота та Люсі Нджері Ньота не визнали вини за обвинуваченнями, пов’язаними з неправдивими деклараціями щодо ПДВ. Кіматі обвинувачують разом із компанією Njempta Agencies Limited, а Джефферсона Ньоту — разом із Jeffla Construction Limited.

За даними обвинувачення, між 20 грудня 2024 року та 20 січня 2025 року Кіматі нібито задекларувала купівлю товарів на 2 852 672 шилінги у Aiselev Enterprises Limited. Прокуратура стверджує, що це зменшило її податкові зобов’язання з ПДВ і призвело до втрати 456 428 шилінгів надходжень для Податкового управління Кенії.

Джефферсона Ньоту та Jeffla Construction Limited також обвинувачують у нібито неправдивому декларуванні закупівель матеріалів на 3 329 145 шилінгів у Hadsem General Supplies Limited. За версією обвинувачення, через цей епізод податкові надходження зменшилися на 532 663 шилінги.

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Інші епізоди та ордери

В окремому епізоді Джефферсона Ньоту, Люсі Нджері Ньоту та Jeffla Construction Limited обвинувачують в участі у схемі, яка, за твердженням прокуратури, завдала державі збитків на 548 337 шилінгів. Слідство вважає, що в липні 2022 року вони як директори компанії подали неправдиву декларацію про придбання товарів на 3 427 105 шилінгів у Namtek Transporters Company.

Заступниця комісара Податкового управління Кенії Шейла Санга заявила суду, що слідчі встановили підприємства, через які держава могла втратити податкові надходження. За її словами, серед імовірних організаторів схеми можуть бути також працівники податкового органу. Прокурори повідомили, що директор державного обвинувачення схвалив переслідування ще п’ятьох підприємців і 12 компаній, пов’язаних із ймовірною схемою на близько 3,9 млрд шилінгів ПДВ.

Суддя Пол Мутаї звільнив Кіматі під грошову заставу в 150 тис. шилінгів, а Джефферсона та Люсі Ньота — під заставу по 200 тис. шилінгів кожного. Справу мають згадати в суді 16 жовтня 2026 року для подальших вказівок.

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