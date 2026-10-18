Суд Кенії відхилив позов учителів молодшої школи про нову профспілку — Nation Kenya

Суд з питань зайнятості та трудових відносин у Кенії відхилив конституційний позов групи вчителів молодшої школи, які прагнули створити окрему профспілку поза Kenya Union of Post-Primary Education Teachers (Kuppet) та Kenya National Union of Teachers (Knut). Суддя Моніка Мбару постановила, що позивачі обрали неправильну юридичну процедуру, повідомляє Nation Kenya.

Суд вказав на процедуру оскарження

Учителі оскаржували відмову Реєстратора профспілок схвалити створення Kenya Junior School Teachers Union (KEJUSTU). Суддя зазначила, що заявники не пояснили, чому не могли скористатися механізмом апеляції, передбаченим статтею 30 Закону про трудові відносини, замість подання конституційного позову.

За словами Мбару, позивачі не довели існування особливих або виняткових обставин, які виправдовували б звернення з конституційною петицією, а не застосування передбаченого законом механізму врегулювання спору. Суд також наголосив, що посилання на конституційні положення не може використовуватися для обходу процедури, встановленої парламентом для трудових спорів.

Позиції учителів і профспілок

Групу очолював Джеймс Одіамбо. Її представники стверджували, що вчителі молодшої школи мають спеціалізовану кваліфікацію та окремі трудові питання, яким чинні профспілки нібито не приділяли достатньої уваги. За їхніми словами, нова організація могла б представляти понад 100 тисяч учителів по країні.

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6 червня 2026 року вони звернулися до Реєстратора профспілок із заявою про видачу сертифіката для започаткування процесу створення та реєстрації об’єднання. 1 липня Реєстратор відмовив, заявивши, що інтереси цих учителів уже достатньо представляють Kuppet і Knut. На його думку, поява нового об’єднання могла б спричинити суперництво між профспілками та боротьбу за членів.

Kuppet у суді заявила, що вчителі молодшої школи належать до сфери її представництва. Генеральний секретар профспілки Акело Місорі повідомив, що Kuppet змінила статут у 2024 році, передбачивши представництво таких учителів на рівні відділень і національному рівні. Knut також заявила, що представляє педагогів початкової та післяпочаткової освіти й не виключала вчителів молодшої школи зі своєї діяльності.

Суд зазначив, що вчителі молодшої школи вже мають обраних представників у Kuppet на рівні відділень і національному рівні. Позов було відхилено як необґрунтований.

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