Суд Кенії визнав Пола Маккензі винним у вбивстві 191 людини — Al Jazeera

Суд у місті Момбаса в Кенії визнав самопроголошеного пастора Пола Маккензі винним у вбивстві 191 людини. Як повідомляє Al Jazeera, суд оголосив рішення в понеділок. За даними видання, серед загиблих — 190 дітей та один дорослий.

Кого визнали винними

Разом із Маккензі винними визнали десятки його соратників. Суд розглядав обвинувачення у вбивствах 190 дітей й одного дорослого. У повідомленні Маккензі названо лідером культу, пов’язаного зі справою.

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Обставини обвинувачень

Маккензі та його послідовникам висунули обвинувачення після того, як, за твердженням у справі, культ нібито змушував дітей голодувати, щоб вони могли зустрітися з Ісусом.

Обвинувачені не визнавали вини. Вони також заперечували обвинувачення в інших справах. Серед інших обвинувачень, висунутих проти них, Al Jazeera називає тероризм, радикалізацію та перешкоджання здобуттю дітьми освіти.

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