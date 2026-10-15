Суд Кенії залишив ексгубернатору Вайтіту 12 років ув’язнення — Nation Kenya

Високий суд Кенії залишив у силі обвинувальний вирок і 12-річне ув’язнення колишньому губернатору округу Кіамбу Фердинанду Вайтіту у справі про корупцію, пов’язаній із контрактом на 588 млн кенійських шилінгів. Суддя Роуз Оуго також скасувала виправдання його дружини Сьюзен Вангарі та двох співобвинувачених за обвинуваченнями у відмиванні коштів.

Як повідомляє Nation Kenya, суд відхилив апеляції Вайтіту, Чарльза Чеге та Луки Мвахії у справі про порушення під час закупівлі дорожніх робіт в окрузі Кіамбу. Також залишено в силі заборону для засуджених обіймати державні посади протягом десяти років.

Контракт на дорожні роботи

Суд визнав доведеним, що засуджені були причетні до шахрайського присудження багатомільйонного контракту на дорожні роботи. Вайтіту визнали винним в одержанні 25 млн шилінгів від компанії Enterprise Testimony Limited, яка отримала контракт вартістю 588 млн шилінгів від влади округу Кіамбу.

Суддя Оуго постановила, що штрафи та строки ув’язнення, призначені антикорупційним судом Мілімани, були законними. Вона зазначила, що закон передбачає обов’язкові додаткові штрафи, які обчислюють з огляду на фінансову вигоду від правопорушення або завдані ним збитки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обвинувачення у відмиванні коштів

Високий суд задовольнив зустрічну апеляцію держави щодо виправдання Вангарі, Чеге та Мвахії за обвинуваченнями у відмиванні коштів. Суд скасував виправдувальні рішення, визнав їх винними та направив до Антикорупційного суду головного магістрату Мілімани для процедури щодо пом’якшувальних обставин і призначення покарання.

Вангарі наказали взяти під варту та доправити до жіночої в’язниці Ланг’ата, а Чеге і Мвахія мають повернутися до в’язниці для продовження відбування покарання. Суд також постановив, що покарання за епізодами щодо відмивання коштів мають відбуватися одночасно з уже призначеними покараннями за антикорупційним законодавством.

У лютому 2026 року Вайтіту тимчасово звільнили після перегляду умов звільнення, оскільки раніше він кілька місяців перебував під вартою через неможливість надати банківську гарантію на суму штрафу. Його засудили 14 лютого 2025 року до 12 років ув’язнення з альтернативою у вигляді штрафу 53 млн шилінгів.

Читай нас у