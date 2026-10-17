Суд Кенії зобов’язав розкрити контракт на модернізацію JKIA — Nation Kenya

Високий суд Кенії зобов’язав уряд протягом 21 дня подати контракт і повідомлення про присудження тендеру на модернізацію міжнародного аеропорту Джомо Кеніати (JKIA) вартістю 154,2 млрд кенійських шилінгів. Водночас суддя Грегорі Мутаї відмовився на цьому етапі зупиняти реалізацію проєкту, повідомляє Nation Kenya.

Позов проти модернізації аеропорту

Позов подала Федерація споживачів Кенії (Cofek), яка вимагала розкрити інформацію про реконструкцію та призупинити заплановане будівництво. Організація поставила під сумнів прозорість і законність проєкту, зокрема розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів підрядників, структуру консорціуму, умови фінансування, зобов’язання держави та процедуру закупівлі.

Суд визнав, що справа порушує питання щодо бенефіціарної власності, довгострокових державних фінансових зобов’язань і публічної землі, які потребують розгляду по суті. Однак він не побачив достатніх підстав для зупинення проєкту до такого розгляду.

Суддя також відхилив клопотання держави про закриття справи та наказав державним органам зберегти всі пов’язані з проєктом матеріали. Йдеться, зокрема, про погодження, угоди, рішення, листування, фінансові документи, документи з реалізації проєкту та дані щодо землекористування.

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Плани збільшити пропускну здатність

Міністерство доріг і транспорту Кенії 23 червня повідомило про підписання контракту на проєктування та будівництво з China Road and Bridge Corporation. За даними міністерства, перед закупівлею завершили генеральний план у лютому 2026 року, а в квітневій передтендерній конференції взяли участь понад 40 компаній.

Проєкт передбачає ремонт наявної інфраструктури аеропорту, зокрема злітно-посадкових смуг і перонів, а також будівництво нового пасажирського термінала. Після модернізації річна пропускна здатність JKIA має зрости з 7,5 млн до 22 млн пасажирів.

Позов також посилався на медіаповідомлення про можливі зв’язки покійного зимбабвійського бізнесмена Вікнелла Чівайо з IMC Construction Kenya Ltd. Суд зазначив, що ці твердження ґрунтувалися на публікаціях у медіа, а позивач не надав доказів, які б пов’язували Чівайо з проєктом JKIA.

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