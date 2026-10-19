Окружний суд Хайфи в Ізраїлі визнав Мазіда Хамдана винним у наданні хабарів Зееву Долінському — колишньому особистому та старшому радникові експрезидента Реувена Рівліна. Хамдан визнав провину в межах угоди про визнання вини за зміненим обвинувальним актом, повідомляє Jerusalem Post.

Угода щодо покарання

Прокуратура та захист домовилися просити для Хамдана шість із половиною місяців ув’язнення, які він має відбути у формі громадських робіт. Також сторони погодилися клопотати про умовне покарання і штраф, розмір якого визначить суд. Справи інших обвинувачених у цьому провадженні тривають, а визнання вини Хамданом не визначає їхньої вини.

За матеріалами зміненого обвинувачення, у 2018 році Хамдан забезпечив Долінському можливість отримати щонайменше 6 тисяч нових ізраїльських шекелів двома сумами по 3 тисячі шекелів для зняття готівки. В обмін радник мав сприяти вирішенню питань, у яких Хамдан мав фінансовий інтерес.

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Звернення до державних органів

Йшлося, зокрема, про погодження будівництва автозаправної станції на землі Хамдана, дозвіл на в’їзд до Ізраїлю для жителя Абу-Дабі та двох громадян Йорданії, а також оформлення ізраїльського паспорта. Долінський також звертався до посадовців щодо поновлення відкликаної ліцензії на мисливську рушницю, медичної резидентури в Медичному центрі Галілеї в Нагарії та гранту на 250 тисяч шекелів для роботи лікаря на периферії.

Другий епізод стосується оскарження результатів іспитів Міністерства охорони здоров’я на отримання ліцензії з ерготерапії. За даними зміненого обвинувачення, Хамдан організував передання Долінському коштів від Марвана Раяна за сприяння в апеляціях його сина та племінниці. У межах ширшої справи колишній парламентський помічник Ніссім Коен раніше визнав провину в отриманні хабарів і відмиванні коштів; після апеляції строк його ув’язнення скоротили до 22 місяців. Тепер справа Хамдана перейде до призначення покарання.

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