Суд Кіото виправдав Танаку у справі про вбивство президента мережі — The Japan Times

Окружний суд Кіото в Японії визнав невинним 59-річного Юкіо Танаку у справі про вбивство Такаюкі Огіґасі — тодішнього 72-річного президента компанії Ohsho Food Service, яка управляє ресторанною мережею Gyoza no Ohsho. Про це повідомляє The Japan Times.

Убивство сталося 2013 року

Огіґасі застрелили вранці 19 грудня 2013 року на парковці перед штаб-квартирою Ohsho Food Service у Кіото. У наступні місяці та роки справа залишалася нерозкритою, а навколо неї точилися численні публічні припущення щодо винуватця.

Танаку заарештували в жовтні 2022 року — через дев’ять років після вбивства. На той момент він відбував покарання в іншій справі. Його обвинувачували у вбивстві та порушенні закону про зброю.

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Позиція обвинуваченого

Судовий розгляд розпочався наприкінці 2025 року, і Танака не визнав себе винним. За даними видання, він є високопоставленим членом угруповання якудзи «Кудокай», що базується у Кітакюсю в префектурі Фукуока.

Під час відкриття процесу в листопаді 2025 року Танака заявив, що не є винуватцем, і заперечив причетність до цього резонансного злочину.

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