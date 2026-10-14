Суд Малайзії відхилив клопотання експрем’єра Наджиба Разака — Channel NewsAsia

Високий суд Куала-Лумпура 14 жовтня відхилив клопотання колишнього прем’єр-міністра Малайзії Наджиба Разака про призупинення виконання 15-річного тюремного строку. Суддя Нур Рувена Мд Нордін заявила, що для такого рішення немає особливих обставин, повідомляє Channel NewsAsia.

Окремий вирок у справі 1MDB

73-річного Разака засудили до 15 років ув’язнення в окремій справі, пов’язаній із корупційним скандалом навколо державного фонду 1Malaysia Development Berhad, або 1MDB. Цей строк має розпочатися після завершення терміну домашнього арешту в серпні 2028 року.

Колишній глава уряду перебуває у в’язниці з 2022 року, відколи найвищий суд Малайзії залишив чинним його вирок за корупцію та відмивання грошей. Він заперечує провину.

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Помилування та штраф

Минулого місяця король Малайзії султан Ібрагім султан Іскандар надав Разаку умовне помилування в іншій справі. Воно дозволяє йому відбувати решту первісного шестирічного строку під домашнім арештом за умови сплати штрафу у 50 млн рингітів, або близько 12,2 млн доларів США.

Партія Разака Об’єднана малайська національна організація розпочала збір коштів для сплати штрафу. Адвокати експрем’єра заявляли, що щодо значної частини його активів діють накази про заморожування та процедури примусового виконання.

Американські та малайзійські слідчі заявляли, що з 1MDB було викрадено щонайменше 4,5 млрд доларів США, з яких близько 1 млрд доларів надійшов на рахунки, пов’язані з Разаком. Він вибачався за неналежне врегулювання скандалу, але стверджує, що інші люди ввели його в оману щодо походження коштів.

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