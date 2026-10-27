Суд наказав ексміністру оборони Мацеревичу залишити залу — RMF24

У Варшаві суд наказав колишньому міністру оборони Польщі Антонію Мацеревичу залишити залу засідань під час розгляду позову президента Кароля Навроцького проти видавця Onet. Політик зайшов до зали в момент допиту журналіста «Газети виборчої» Пйотра Глуховського, не маючи перепустки. Як повідомляє RMF24, після запитання суду Мацеревич підтвердив, що такого документа не має, і отримав розпорядження вийти.

Відкрите слухання у Варшаві

Засідання в Окружному суді Варшави стало першим слуханням у цій справі, відкритим для громадськості. Водночас трансляцію засідання не дозволили. Перше слухання безпосередньо у справі відбулося 15 вересня, а всі попередні засідання проходили за зачиненими дверима.

Перепустки до зали суд видає у випадках, коли очікується значний інтерес з боку публіки. Відсутність такого документа стала підставою для розпорядження Мацеревичу залишити залу.

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Суть позову

Позов про захист особистих прав Навроцький подав проти компанії Ringier Axel Springer Polska через публікацію Onet від травня 2025 року під назвою «Кароль Навроцький і таємниці Grand Hotel». У матеріалі Onet стверджувалося, що Навроцький, працюючи охоронцем у готелі Grand Hotel у Сопоті, нібито брав участь у схемі з привезення секс-працівниць для гостей.

Onet писав, що цю інформацію надали колишні колеги Навроцького з охорони готелю, які побажали залишитися анонімними через побоювання за власну безпеку та заявили про готовність свідчити в суді. Після публікації Навроцький повідомив про намір звернутися до суду в цивільному порядку та подати приватне кримінальне обвинувачення. За словами керівника юридичного відділу RASP Якуба Кудли, позов, зокрема, стосується захисту честі й гідності президента, а також містить вимогу опублікувати вибачення.

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