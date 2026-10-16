Суд Німеччини зобов’язав міністерку Райхе прибрати відео — Anadolu Agency

Федеральний конституційний суд Німеччини зобов’язав міністерку економіки Катерину Райхе прибрати з офіційного Instagram-акаунта її відомства відео, у якому вона заявила, що Ліва партія відкрито підтримує антисемітизм. Як повідомляє Anadolu Agency, суд ухвалив проміжне рішення за скаргою партії.

Рішення суду

Судді зазначили, що поширення таких тверджень через офіційний урядовий акаунт може порушувати право Лівої партії на рівну участь у політичній конкуренції. За рішення проголосували шість суддів, двоє висловили незгоду.

Відео має залишатися недоступним до остаточного розгляду скарги, але не довше ніж шість місяців. Водночас суд не встановлював, чи були висловлювання Райхе неконституційними, та наголосив, що вона може висловлювати власну позицію як політикиня або приватна особа.

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Скарга Лівої партії

Ліва партія звернулася до суду в Карлсруе після того, як міністерство відмовилося видалити запис до 29 вересня. Партія наполягала, що федеральне міністерство не має використовувати державні ресурси й офіційний авторитет для агітації проти політичної сили.

Райхе, яка представляє Християнсько-демократичний союз канцлера Мерца, через адвокатів заявила, що її висловлювання не порушували обов’язку уряду зберігати політичну нейтральність. Відео оприлюднили 24 вересня; воно містило фрагмент її виступу на бізнес-заході днем раніше. Міністерка також критикувала плани Лівої партії експропріювати великі приватні житлові компанії у відповідь на зростання орендної плати.

Суд окремо зазначив актуальність справи на тлі переговорів про формування уряду Берліна після перемоги Лівої партії на виборах 20 вересня. Партія набрала 25,7% голосів і веде переговори про можливу коаліцію із Соціал-демократичною партією та Зеленими.

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