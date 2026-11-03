Міжнародний суд ООН у Гаазі, Нідерланди, 19 листопада оголосить рішення щодо того, чи становили дії М’янми проти переважно мусульманської меншини рохінджа геноцид. Про дату оголошення рішення 3 листопада повідомили посадовці, пише The Hindu.

Позов Гамбії проти М’янми

Справу до суду подала Гамбія. Вона звинувачує М’янму в тому, що жорстокі репресії проти рохінджа порушили Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року.

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Судді Міжнародного суду ООН розглядають ці звинувачення протягом семи років. Міжнародний суд ООН розглядає спори між державами.

Значення рішення

Юридичні експерти уважно стежать за рішенням у справі М’янми. За даними видання, воно може дати уявлення про можливий підхід суду у справі, яку Південна Африка порушила проти Ізраїлю через його кампанію в Газі.

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