Суд Пакистану підтримав розгляд кандидатури поліцейського констебля — The Express Tribune

Федеральний конституційний суд Пакистану постановив, що дрібне або менш тяжке правопорушення не може назавжди позбавляти людину можливості вступити на державну службу. Суд підтримав рішення Високого суду Пешавара, який зобов’язав владу провінції Хайбер-Пахтунхва розглянути кандидатуру претендента на посаду поліцейського констебля.

Як повідомляє The Express Tribune, кандидата раніше визнали винним у справі за статтями 285 і 286 Кримінального кодексу Пакистану. Ці положення стосуються необережного поводження з вогнем, горючими матеріалами або вибуховими речовинами. Після зізнання у провині кандидата оштрафували на 500 пакистанських рупій.

Пропорційність наслідків

У чотиристорінковому рішенні, автором якого був суддя Алі Бакар Наджафі, зазначено, що під час визначення тривалих наслідків вироку слід враховувати характер правопорушення, ставлення особи до злочинної поведінки та ймовірність нових правопорушень. Суд не знайшов у матеріалах справи даних, які б свідчили, що кандидат є систематичним правопорушником.

Суд також звернув увагу, що зізнання може бути результатом домовленості, покликаної уникнути зайвого витрачання судового часу, а іноді може свідчити про каяття. Водночас наслідки такого зізнання мають бути співмірними з правопорушенням і не призводити до довічної заборони працювати на державній службі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У матеріалах справи не було підтвердження, що кандидатові належно пояснили довгострокові наслідки зізнання до досягнення домовленості за статтею 243 Кримінально-процесуального кодексу 1898 року. Суд також не побачив достатніх підстав вважати вирок постійною перешкодою для його призначення на державну службу.

Вимоги до кандидатів у поліцію

Федеральний конституційний суд визнав, що під час добору до поліції необхідно ретельно оцінювати характер і придатність кандидатів. Правила поліції 1934 року передбачають, що новобранці мають мати добру репутацію.

Водночас суд наголосив, що сама лише заява про правопорушення, зафіксована у FIR, без подальшого висунення обвинувачення або вироку залишається лише твердженням. Такі заяви іноді можуть бути наслідком особистої неприязні або інших мотивів, тому для оцінки кандидата важливими є результати розслідування та висновки слідчого.

Читай нас у