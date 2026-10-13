Суд Пакистану залишив смертний вирок убивці після відмови у шлюбі — Dawn

Верховний суд Пакистану в Ісламабаді відхилив прохання Мухаммада Камрана замінити смертний вирок на довічне ув’язнення. Чоловіка засудили за вбивство жінки після того, як вона та її родина відмовилися прийняти його пропозицію шлюбу, повідомляє Dawn.

Суд відхилив прохання про пом’якшення

Справу розглядала колегія з трьох суддів, до якої увійшли Мухаммад Хашим Хан Какар, Салахуддін Панхвар та Іштіак Ібрагім. У дев’ятисторінковому рішенні, автором якого був суддя Какар, суд розкритикував патріархальні звичаї та гендерно зумовлене насильство.

Камран провів близько 15 років у камері смертників. Суд наголосив, що відбуття 14 або 15 років не прирівнює засудженого до людини, якій спочатку призначили довічне ув’язнення: різниця полягає у вироку, постановленому судом, а не лише у кількості років за ґратами.

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Право жінки на згоду

Суд зазначив, що шлюб є добровільним союзом, який потребує вільної згоди обох сторін. У рішенні вказано, що в патріархальних системах чоловіки іноді вважають себе вправі обирати жінку та претендувати на неї незалежно від її волі, а відмову сприймають як посягання на власну «честь».

Колегія згадала звичаї гхаг, суара та ватта-сатта, за яких рішення про шлюб жінки можуть ухвалювати інші люди. Зокрема, гхаг передбачає одностороннє проголошення чоловіком жінки своєю нареченою без її згоди; у Пакистані цю практику криміналізували законом провінції Хайбер-Пахтунхва 2013 року.

Відмова не може бути виправданням

Суд підкреслив, що спроба подати законну відмову жінки як провокацію або пом’якшувальну обставину є неприйнятною. Він також нагадав, що Пакистан є учасником Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, стаття 16 якої зобов’язує держави забезпечити жінкам право вільно обирати чоловіка та укладати шлюб лише за їхньою повною і вільною згодою.

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