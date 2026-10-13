Суд ПАР надав тимчасовий захист у спорі про конкурс на главу NSF — TimesLIVE

Трудовий суд у ПАР надав тимчасовий судовий захист доктору Інносенту Сіровсі у спорі щодо призначення генерального директора Національного фонду навичок (NSF). Це стало невдачею для міністра вищої освіти та професійної підготовки Буті Манамели, який розпорядився повторно оголосити конкурс на посаду.

Спір щодо конкурсу

Як повідомляє TimesLIVE, добір кандидатів уже завершив генеральний директор у відомстві міністра, а Сіровху рекомендували для призначення. Він пройшов процедуру відбору та був рекомендованим кандидатом на посаду.

Сіровха звернувся до суду з вимогою заборонити Манамелі вживати подальших заходів для повторного оголошення вакансії. Він також просив не допустити подання, підготовки чи опрацювання документів, необхідних для нового конкурсу. Суддя Лагранж дійшов висновку, що заявник обґрунтував підстави для надання тимчасового захисту.

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Процедура добору

NSF оголосив приймання заявок на посаду керівника у лютому минулого року. Фонд займається підвищенням кваліфікації безробітної та малозабезпеченої молоді. За даними видання, після завершення процедури Сіровху запросили здати відбитки пальців — це був один із фінальних етапів перед передаванням його кандидатури для погодження.

TimesLIVE також зазначає, що нещодавно Манамела програв інший судовий спір із радою Національної схеми фінансової допомоги студентам (NSFAS). Рішення означало, що його крок щодо розпуску ради та призначення адміністратора був фактично скасований.

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