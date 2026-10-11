Суд ПАР розгляне скаргу АНК через незавершене подання списків — TimesLIVE

У ПАР Конституційний суд має розглянути заяву Африканського національного конгресу (АНК), який оскаржує відмову Виборчої комісії Південної Африки (IEC) прийняти частину списків кандидатів на місцеві вибори. АНК завантажив списки до онлайн-системи висування кандидатів, але не натиснув кнопку остаточного подання до завершення строку, повідомляє TimesLIVE.

Позиція виборчої комісії

Термін подання списків сплив 28 серпня. IEC вважає, що внесення інформації до Online Candidates Nominations System саме по собі не означає завершення реєстрації кандидатів, оскільки списки не були позначені як остаточно подані.

Заступниця головного виборчого посадовця Ахтарі Геннінг у судовій заяві порівняла процедуру з онлайн-банкінгом: після внесення даних користувач повинен підтвердити платіж. За її словами, додавання товару до кошика не завершує купівлю, а платник податків не подає декларацію, якщо не натиснув кнопку надсилання.

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АНК стверджує, що натискання кнопки остаточного підтвердження було звичайною технічною функцією, а не юридично обов’язковою вимогою.

Попереднє рішення і позиція DA

Минулого місяця виборчий суд визнав правомірною відмову IEC прийняти списки, подані після дедлайну. Рішення стосується кандидатів АНК щонайменше у шести муніципалітетах Східнокапської провінції, Фрі-Стейту та Квазулу-Наталу.

Партія DA, яка долучилася до справи як сторона, що втручається, також виступила проти позиції АНК. Голова федеральної ради DA Ашор Сарупен заявив, що виборчі правила та строки мають однаково застосовуватися до всіх політичних сил. Він зазначив, що АНК вчасно подала 250 списків, але не завершила подання ще семи.

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