Суд перекваліфікував обвинувачення у справі про 236 загиблих у Jet Set — The Rio Times

У Санто-Домінго, Домініканська Республіка, суддя 16 жовтня змінив правову кваліфікацію обвинувачення проти власників нічного клубу Jet Set Антоніо та Марібель Еспайятів у справі про обвал даху, внаслідок якого загинули 236 людей. Як повідомляє The Rio Times, матеріали передали до колегіального трибуналу, а слухання, що почалися 28 серпня 2026 року, мають розпочатися заново.

Дах клубу обвалився вночі 8 квітня 2025 року під час концерту виконавця меренге Руббі Переса, який також загинув. Кількість поранених у матеріалах, на які посилається видання, різниться: в одних ідеться про понад 100 людей, в інших — про 180. Обвинувачені не визнані винними.

Нова кваліфікація

Раніше власникам клубу інкримінували ненавмисне вбивство та ненавмисне заподіяння тілесних ушкоджень. Суддя Франні Гонсалес Кастільйо змінив кваліфікацію на вбивство з евентуальним умислом. За даними видання, яке посилається на місцеве медіа Hoy, суддя заявив, що заслухані докази свідчили про задокументовані попередження та рішення не припиняти роботу закладу.

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За даними The Rio Times, нова кваліфікація передбачає від трьох до 20 років ув’язнення. Це перевищує 10-річний максимум повноважень палати, яка слухала справу, тому матеріали передали до колегіального трибуналу, який мають визначити жеребкуванням.

Позиції сторін

Прокуратура посилається на інженерний висновок, за яким обвал міг статися через неодноразове перевантаження покрівлі, зокрема кондиціонерами й резервуарами для води. Захист подав інший висновок, у якому причинами названо поступове руйнування балок і будівельні дефекти. Суд не встановив, яка з цих версій є правильною.

У червні 2025 року суд зобов’язав Еспайятів регулярно відмічатися, заборонив їм виїзд із країни та встановив грошову гарантію по 50 млн домініканських песо для кожного. У червні 2026 року також було заморожено активи на суму 500 млн домініканських песо для можливих компенсацій. Прокуратура заявила, що готова знову подати докази новому трибуналу.

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