Суд в Інчхоні, Південна Корея, скасував рішення міграційної служби не продовжувати тимчасове перебування заявника з Росії, який просить притулку. Суд зазначив, що людина може зазнати несприятливої уваги з боку влади РФ, держави-агресора, через неодноразову участь у протестах проти війни в Україні та президента Володимира Путіна, повідомляє Korea Herald.

Рішення суду

Інчхонський окружний суд скасував січневе рішення Імміграційної служби Інчхона. Рішення стало остаточним після того, як міграційні органи вирішили не подавати апеляцію. Це дозволяє заявникові залишатися у Південній Кореї, поки його клопотання про надання статусу біженця повторно розглядатимуть.

Людина приїхала до Південної Кореї в листопаді 2018 року та вперше подала заяву про визнання біженцем у 2019 році. Після відмови в задоволенні цього клопотання заявник у січні подав ще одне клопотання та попросив дозволу на тимчасове перебування в країні.

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Статус іноземного агента

Заявник наполягав, що присвоєння російською владою статусу так званого іноземного агента має стати підставою для повторної оцінки прохання про притулок. У Російській Федерації — державі-агресорі — такий статус можуть надати людям, які отримують підтримку з-за кордону або яких вважають такими, що перебувають під іноземним впливом. Він передбачає значні адміністративні вимоги, зокрема детальну звітність та обов’язкові перевірки.

Суд зауважив, що заявник взяв участь у сотнях протестів проти війни, російської влади та Путіна, а фотографії з цих акцій публікували місцеві медіа й у соціальних мережах. Суд також врахував, що російська влада ідентифікувала та оприлюднила особистий акаунт заявника в соцмережах.

У 2024 році Європейський суд з прав людини постановив, що російська система іноземних агентів порушує права, зокрема свободу вираження поглядів, свободу об’єднань і право на повагу до приватного життя.

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