Суд почув запис погрози Томмі Робінсона родинам журналістів Daily Mail — The Guardian

У Великій Британії Коронний суд Саутворка в Лондоні розглядає справу проти ультраправого активіста Томмі Робінсона, справжнє ім’я якого Стівен Яклі-Леннон. Його обвинувачують за двома епізодами переслідування журналістів Mail Ендрю Янга та Джейкоба Дірнхубера у 2024 році, що спричинило страх насильства. Робінсон заперечує обвинувачення.

Як повідомляє The Guardian, присяжним відтворили голосове повідомлення, яке Робінсон залишив редактору Daily Mail Теду Вериті в серпні 2024 року. На записі він заявив, що встановив місцезнаходження працівників видання, має їхні фотографії та пообіцяв зробити «відомими» їх і їхні родини. Він також просив Вериті зв’язатися з ним та сказав, що готовий «прийти постукати».

Свідчення журналістів

У заяві, зачитаній у суді, Ендрю Янг сказав, що побоювався помсти з боку підписників Робінсона через матеріали про активіста після вбивств у Саутпорті 2024 року та звинувачень у його впливі на подальші заворушення. За словами Янга, на той час Робінсон мав близько 800 тисяч підписників у соцмережі X.

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Суд також почув, що адресу Янга опублікував анонімний акаунт у X. Після цього біля його будинку й помешкання іншого журналіста, який працював разом із ним, почали з’являтися невідомі чоловіки. Донька Янга у своїй заяві повідомила, що родина занепокоїлася безпекою після публікації в акаунті Робінсона фотографій її матері та сестри із прихованими обличчями.

Переїзд із дому

Джейкоб Дірнхубер заявив, що він і його партнерка виїхали з дому після того, як Робінсон поширив у мережі його зображення та, за даними суду, надсилав журналісту фотографії невідомої жінки. Дірнхубер сказав, що тривалий час почуватиметься насторожено, оскільки Робінсон знає його адресу, а його прізвище легко ідентифікувати.

Прокурор Бен Голт заявив, що справа стосується реакції Робінсона на те, що той вважав невиправданим втручанням журналістів у його відпочинок. За словами прокурора, журналісти та члени їхніх сімей були змушені залишити свої домівки через залякувальні дії. Розгляд справи триває.

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