Суд Ріо-де-Жанейро попросив війська для другого туру виборів — The Rio Times

Виборчий суд штату Ріо-де-Жанейро в Бразилії 15 жовтня одностайно схвалив звернення щодо залучення федеральних військових до охорони другого туру президентських виборів, призначеного на 25 жовтня. Про це повідомляє The Rio Times.

Регіональний виборчий суд Ріо-де-Жанейро направить запит до Вищого виборчого суду Бразилії в Бразиліа. Саме цей орган має схвалити залучення військових, після чого до Міністерства оборони надійде офіційне звернення про їхнє направлення.

Причини звернення

Голова суду Клаудіу де Меллу Таварес заявив, що ситуація з громадською безпекою не змінилася. За оцінкою суду, озброєні злочинні угруповання та воєнізовані формування контролюють значні території й виборчі дільниці в агломерації Ріо-де-Жанейро, що становить серйозну загрозу вільному волевиявленню.

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У другому турі президентських виборів змагатимуться Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор Флавіу Болсонару. У штаті Ріо-де-Жанейро вибори губернатора завершилися в першому турі, тому виборці там обиратимуть лише президента.

Де можуть залучити військових

За даними Agência Brasil, військовослужбовці армії, флоту та військово-повітряних сил можуть допомагати з доставленням електронних машин для голосування та патрулювати основні дороги у 15 містах. До переліку, зокрема, входять Ріо-де-Жанейро, Нітерой, Дукі-ді-Кашіас, Нова-Ігуасу, Сан-Гонсалу та Белфорд-Рошу.

Перед першим туром Вищий виборчий суд уже схвалював використання федеральних сил у штаті. Міністерство оборони повідомляло, що для безпеки та логістики виборів по всій Бразилії тоді залучили 26 500 військовослужбовців у 482 муніципалітетах 12 штатів.

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