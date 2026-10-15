Суд Сальвадору переніс процес у справі єзуїтів на квітень 2027 — The Rio Times

Четвертий суд Сан-Сальвадора відклав початок розгляду справи про вбивство шести священників-єзуїтів, кухарки та її доньки у 1989 році на 5 квітня 2027 року. Рішення ухвалили після неявки двох відставних генералів, чиї адвокати послалися на стан здоров’я, повідомляє The Rio Times.

Причина перенесення

До суду не прибули Рафаель Умберто Ларіос Лопес і Хуан Рафаель Бустільйо Толедо. Судді доручили Інституту судової медицини перевірити, чи обґрунтовує стан здоров’я їхню відсутність.

Захисник полковника Мануеля Ріваса Франсіско Гарай Пінеда заявив, що Кримінально-процесуальний кодекс 1998 року не дозволяє починати процес без присутності всіх обвинувачених. Це вже третє перенесення слухань: запланований на 20 липня початок розгляду відклали через відсутність відповіді Іспанії на запит щодо повідомлення одного з обвинувачених — полковника Іносенте Орландо Монтано.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Справа про вбивства 1989 року

16 листопада 1989 року військові батальйону «Атлакатль» увійшли до Центральноамериканського університету в Сан-Сальвадорі. За висновками Комісії правди ООН, вони вбили шістьох єзуїтських священників, кухарку Ельбу Рамос і її доньку Селіну. Серед загиблих був ректор університету Ігнасіо Ельякурія.

У справі обвинувачують 11 людей, зокрема президента Сальвадору у 1989 році Альфредо Крістіані, колишніх військових і ексдепутата Родольфо Паркера. Крістіані обвинувачують у непрямому вчиненні вбивств через бездіяльність. Вироку сальвадорського суду в цій справі досі немає.

Іносенте Орландо Монтано, який був заступником міністра громадської безпеки, у 2017 році екстрадували зі США до Іспанії. У 2020 році іспанський суд визнав його винним у вбивстві п’ятьох іспанських священників та призначив сукупне покарання понад 133 роки ув’язнення. Прокуратура Сальвадору також обвинувачує Монтано у непрямому вчиненні вбивств сальвадорського священника Хоакіна Лопеса-і-Лопеса, Ельби Рамос та її доньки.

Читай нас у